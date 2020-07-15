محمد صلاح يكشف عن المباراة التي جعلته “ينهار من البكاء”

متابعة بتجــــــــــرد: اعترف النجم المصري محمد صلاح أنه “انهار من البكاء”، بعد مباراة فريقه ليفربول الموسم الماضي، والتي أيقن فيها أن لقب الدوري أصبح بعيدا عنهم.

وكشف صلاح أن مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، دفعته للبكاء في غرفة التبديل عقب اللقاء. وتعادل ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد في فبراير 2019، ليتعرض لضربة قوية في سباقه مع مانشستر سيتي على اللقب، والذي أنهاه في النهاية السيتيزينس بفارق نقطة واحدة عن “الريدز”.

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