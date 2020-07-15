نوال الكويتية.. تضيء “شمعة الدنيا”

متابعة بتجــــــــــرد: انتهت الفنانة نوال الكويتية من تسجيل صوتها على أغنية جديدة بعنوان “يا شمعة الدنيا”، وهي أغنية وطنية تُعبّر عن حب الكويت وتعاضد أبناء شعبها في الأزمات والشدائد، حيث صاغت كلماتها الشاعرة عالية مبارك الحساوي ولحّنها أنور عبدالله، فيما تولى توزيعها عدنان عبدالله وهندسة الصوت فهد الحداد.

وفي هذا الصدد، تحدث ملحن الأغنية أنور عبدالله لـ”الراي” قائلاً: “استغرق التنفيذ والتسجيل لـ(شمعة الدنيا) أكثر من عشرة أيام بين الكويت والقاهرة وتركيا، مع الحرص التام على الإرشادات الصحية كالتباعد الاجتماعي وعدم التجمع في الاستوديوهات، حيث أنجز فريق العمل مهامهم فرادى”.

وأكمل: “وكدأبها، تحرص كاتبة الكلمات عالية مبارك الحساوي على تقديم عمل وطني، غير أن هذا العام كان استثنائياً، فمنذ مطلعه (لهينا مع كورونا) وهو ما دفعنا إلى تأجيل العمل. وعندما حان موعد التنفيذ، تحدثت مع (اختنا نوال) عن إمكانية التسجيل في الوقت الحالي فأبدت الموافقة، ومن ثم بدأنا في التنفيذ مع الحرص على التباعد، إذ لم تكن هناك تجمعات على الإطلاق، بل إن الجميع كان ينجز ما عليه ويغادر المكان فوراً”.

وتابع عبدالله: “أيضاً، أود الإشارة إلى أن الأغنية تم تصويرها بقيادة المخرج الدكتور علي حسن، ومن المرجح أن تكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة لبثها عبر شاشة التلفاز، ففي الأول والأخير تستحق دولتنا وحبيبتنا الكويت أن نهديها شيئاً من المحبة والوفاء بين الحين والآخر”.

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بدوره، اعتبر مهندس الصوت فهد الحداد في تصريح لـ”الراي”، أن “شمعة الدنيا” عمل يليق بدولة الكويت، “وحرصنا جميعاً على تواجدنا فيه، لكي نهديها هذا التعبير البسيط عن حبنا لأرضنا”.

وزاد: “للأمانة كنا نعمل في الأيام الماضية كخلية نحل دؤوب من أجل تنفيذ الأغنية، في الكويت ومصر وتركيا، كما أن فرقة (الكورال) حضروا منفردين وسجلوا أصواتهم، بينما سجّلت الفنانة نوال صوتها في يوم آخر”. وتمنى الحداد أن يلقى العمل قبول واستحسان الجميع، خلال طرحه قريباً.

في غضون ذلك، أفصحت الفنانة نوال لجمهورها عن “شمعة الدنيا”، حيث كتبت عبر صفحتها في “إنستغرام”: “ولهت عليكم حبايبي… إن شاء الله تعجبكم الأغنية وبانتظار الفيديو يخلص وأنزلها لكم… شمعة الدنيا”.