نجم “حريم السلطان” يواجه حكماً بالحبس 13 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكر تقرير لصحيفة Daily Sabah التركية الصادرة باللغة الإنكليزية أن المدعي العام في اسطنبول طلب إنزال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و9 أشهر و13 عاماً و6 أشهر بالممثل التركي الشهير أوزان غوفن أحد ابطال مسلسل “حريم السلطان”.

وأشار إلى أن هذا يأتي على خلفية الدعوى التي رفعتها ضده صديقته متهمة إياه بتعنيفها والتعرض لها بالضرب المبرح.

ويذكر أن النجم أحدث موجة من الغضب على مواقع التواصل بعدما نشرت دنيز بولوتسوز على حساباتها الخاصة صوراً ظهرت فيها بعين متورمة وكدمات. وبدوره اتهمها الممثل بمهاجمتها مظهراً وجود كدمات على جسمه أحدثتها أثناء شجار نشأ بينهما على حد قوله.

وفي إطار الدعوة نفسها وجه إليه المدعي العام تهماً أخرى منها الإهانة وحبس الحرية والتهديد واستخدام القوة. وفيما تلقى الدعم من بعض الممثلين قامت عدد من الممثلات بمهاجمته.

ويشار إلى أن الممثل أحدث ضجة في وقت سابق حيث تم في العام 2011 نشر مقطع مصور ظهر فيه وهو يخوض شجاراً مع أحد الصحافيين خلال وجودهما في أحد أماكن السهر.