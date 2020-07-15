برشلونة يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف نادي برشلونة، الثلاثاء، عن التصميم الخاص بقميصه الأساسي في الموسم المقبل (2020-21)، والمستوحى من فترة العشرينيات التي كانت شاهدة على أولى بطولات النادي.

ونشر الفريق الكتالوني التصميم الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تميز بوجود الخطوط العريضة الحمراء والزرقاء بشكل طولي، وتفصلهما خطوط رفيعة باللون الأصفر.

ويعد الشكل الجديد، المتوفر في متاجر النادي وعبر الموقع الرسمي على الإنترنت، مختلفاً تماماً عن الذي ارتداه الفريق في الموسم الجاري، والذي كان عبارة عن مربعات ملونة بالأحمر والأزرق.

وتم استيحاء فكرة التصميم الجديد من زي الفريق في عشرينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت تشييد أول ملعب خاص بالبلاوغرانا (لي كورتس) الذي توج عليه البرسا ببطولة إسبانيا (كأس الملك حالياً) في 1928، وأول لقب في الليغا (1929)، كما أنه يشبه التصميم الخاص بموسم (2010-11).