متابعة بتجــــــــــرد: بدأ ريتشاون هولمز لاعب فريق ساكرامنتو كينغز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الخضوع للعزل الذاتي، في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات لاستئناف منافسات الموسم، وذلك بعدما غادر مقر تجمع الفرق، لشراء الطعام.
وكان تقرر استئناف الموسم بفرض قواعد عزل على جميع الفرق في “ديزني وورلد” في فلوريدا، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال هولمزعبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين: “أعتذر عن تصرفاتي وأتطلع إلى اللحاق مجدداً بزملائي لاسستئناف المنافسات”.
وتقضي الخطة بأنه بعد الوصول إلى مقر التجمع في أورلاندو، يجب على اللاعبين وجميع العاملين الالتزام بإجراءات صحية ووقائية صارمة، وفي حالة الخروج من مقر التجمع دون إذن، يشترط على المخالف الإيفاء بمتطلبات صارمة من أجل العودة مجدداً.
ومن المنتظر استئناف منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اعتباراً من 30 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب بدوري السلة الأمريكي يخضع للعزل لخروجه لشراء الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.