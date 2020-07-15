لاعب بدوري السلة الأمريكي يخضع للعزل لخروجه لشراء الطعام

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ ريتشاون هولمز لاعب فريق ساكرامنتو كينغز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الخضوع للعزل الذاتي، في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات لاستئناف منافسات الموسم، وذلك بعدما غادر مقر تجمع الفرق، لشراء الطعام.

وكان تقرر استئناف الموسم بفرض قواعد عزل على جميع الفرق في “ديزني وورلد” في فلوريدا، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال هولمزعبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين: “أعتذر عن تصرفاتي وأتطلع إلى اللحاق مجدداً بزملائي لاسستئناف المنافسات”.

وتقضي الخطة بأنه بعد الوصول إلى مقر التجمع في أورلاندو، يجب على اللاعبين وجميع العاملين الالتزام بإجراءات صحية ووقائية صارمة، وفي حالة الخروج من مقر التجمع دون إذن، يشترط على المخالف الإيفاء بمتطلبات صارمة من أجل العودة مجدداً.

ومن المنتظر استئناف منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اعتباراً من 30 يوليو.