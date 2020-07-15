نادر الأتات يصوّر سحر بيروت ليلًا ويشجع على السياحة في لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: شجّع النجم اللبناني نادر الأتات بطريقته الخاصة على السياحة في لبنان، وذلك في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّة بها بلد الأرز مع ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع على كافة المستويات.

نادر المعروف بحبّه الكبير لبلده لبنان وتعلّقه بأرض الوطن، نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” من إحدى الجلسات في لبنان. وظهر في خلفية الصورة منظر جميل للعاصمة بيروت ليلًا، فنوّه نادر في تعليقه إلى سحر ليالي لبنان وكتب: “لبنان ليلًا”.

بهذه الطريقة يكون نادر الأتات قد شجّع السياحة الداخلية في المناطق اللبنانية الرائعة على امتداد الوطن، خاصةً أنه من الفنانين اللبنانيين الشباب، الذين هم الوجه المضيء للبلد.

جدير بالذكر، أن نادر الأتات يواصل حصد نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.