خاص- بين وائل كفوري وناجي أسطا من وصف أفضل قلة الوفاء؟

لا شك في أن الصدق، الإخلاص، الاحترام والوفاء من أجمل الصفات التي يمكن أن يتميز بها العاشق أو المحب أو الصديق، فلا يمكن بناء أيّ علاقة من دون هذه الصفات خاصة الوفاء، هذه الصفة التي تمّ تناولها في العديد من الأغنيات على مرّ السنوات الماضية بعدما قدّم العديد من الفنانين أغنيات عن الوفاء أو قلة الوفاء بأسلوب مختلف عن الآخر.

موقع “الخليج 365” استفتى القراء حول أغنيتين تحدثتا عن “قلة الوفاء” في الفترة الأخيرة، الاولى “ولاد الحرام” للنجم وائل كفوري. والثانية “أقرب شخص” للنجم ناجي أسطا.

وأتى السؤال على الشكل التالي: “أي أغنية وصفت أفضل قلة الوفاء؟”

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أما النتيجة فأتت على الشكل التالي:

وائل كفوري – ولاد الحرام 67.35% (الأغنية كلمات منير بو عساف ومن الحان وتوزيع ملحم أبو شديد. ويقول مطلعها: “في شي إسمو وَفا​ سامِع عَنّو شي/إذا مَنّو بِطَبعَك إنتَ كيف بَدّك تعطيه/في شي إسمو عِشرِة حلوة وسنين وإيّام/ما بيهونو بعمرُن إلّا عا ولاد الحرام”).

ناجي اسطا – أقرب شخص 32.65% (كلمات مازن ضاهر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صبّاغ. ويقول مطلعها: “الوفى غالي كتير/ما بتطلبو من رخيص/يا ما في ناس كتير/جسمن غدر لبّيس/الخنجر بضهرك شك/إنت ما رح تنلام/صاروا ورا ضهرك/إنت اللي من قدام”).

وعلى الرغم من تفوق أغنية وائل كفوري على أغنية ناجي أسطا، لكن لا بد من تسليط الضوء على الشاعرين منير بوعساف ومازن ضاهر اللذين وصفا “قلة الوفاء” بالاغنيتين بأسلوب السهل الممتنع. وقدما أغنيتين ستدخلان في أرشيف الأعمال الفنية البارزة.