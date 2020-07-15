شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كشفت عنها المحاكمة.. جوني ديب اعترض على تقديم آمبر هيرد مشاهد عارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسات المحكمة في لندن بقضية جوني ديب وطليقته آمبر هيرد فضح أسرار جديدة عن حياتهما سويا، حيث قال ديب ردا علي استجوابه حول أنه حاول السيطرة علي حياتها وكان يغير من مشاهد العري التي تقدمها، حيث قال أنه طلب منها عدم تقديم مشاهد العري ليتم التعامل معها على محمل الجد كممثلة.

وأضاف جوني أنه لم يكن مرتاح لفكرة تقديم مشاهد عارية وإنه كان يشجعها على عدم القيام بمشاهد عارية لأنه يعتقد أنها ستساعدها على أن تؤخذ على محمل الجد كممثلة.

وأوضح أن آمبر نفسها لم تكن مرتاحة لحصرها في تلك النوعية من الأعمال وأنها لا تصلح لغيرها وأنها كانت تأمل في تقديم أعمال جادة حقيقية.

وردا علي أنه كان يتدخل في ما ترتديه آمبر من ملابس قال جوني أنه لم يكن يتحكم في ملابسها أبدا ولكنه كان يبدي رأيه فيما ترتديه إذا ما كان ما ترتديه يتعارض مع رغبتها في تقديم نفسه كممثلة حقيقية وفي خالة أن ملابسها لم تكن لتساعدها فيما تأمل به في مشوارها كممثلة.

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حسب ما نشر في قضية العنف المنزلي التي رفعتها الممثلة العالمية آمبر هيرد على زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، أن هناك احتمالا أكبر في أن ادعاءات آمبر مجرد كذب، حيث نفى جوني ديب كل المزاعم التي وجهت له من قبل آمبر في محكمة لندن، بما فيهم إدعاء ضربه له.

واستكمالا لشهادة جوني ديب، تضع خطيبة النجم السابقة آمبرهيرد أمام المدفع، حيث من المقرر أن تخبرخطيبة ديب السابقة وينونا رايدر المحكمة عبر رابط فيديو في وقت لاحق من هذا الأسبوع أنه لم يكن مسيئًا لها أو عنيفًا معها أبدًا، وهذا ما قد ينفى مزاعم امبر هيرد، ويكون بجانب جوني ديب.