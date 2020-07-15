سوسن بدر تبدأ تصوير "خيط حرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

بدأت الفنانة الكبيرة سوسن بدر تصوير مشاهدها في مسلسل "خيط حرير"، بطولة الفنانة مي عز الدين.

ونشرت "بدر" صورة لها من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"أول يوم تصوير مسلسل خيط حرير، أدعولنا".

مسلسل "خيط حرير" خرج من السباق الرمضاني لعام 2020، بسبب جائحة كورونا.

"خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين، نيقولا معوض، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.