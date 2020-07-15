محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي وموكله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

نفى المحامي سهاد إمام، محامي محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، أن يكون موكله قد اقتحم المنزل بالقوة، كما أفادت الفنانة، متسائلاً: "هيدخل بيته بالقوة ليه".

وقال "سهاد"، في مقابلة مع برنامج et بالعربي، إن كافة العقارات التي يمتلكها محمد وزيري ملكه، والعقود المسجلة بالشركة تكشف أنه أول مالك للفيلا، وهو من يقوم بدفع الأقساط، وليس كما تدعي "هيفاء" أنها تملك هذه العقارات.

وكانت "هيفاء" قد أكدت في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية" أن محمد وزيري سرقها بموجب توكيل قد منحته إياه، لينفي محاميه ما تقوله هيفاء.

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وأشار "سهاد" إلى أن القانون لا يبيح التصرف والبيع والشراء في هذا التوكيل الذي نشرته، كما أن المنزل المتنازع عليه ملك موكله وليس لهيفاء أي صفة، كما أن توكيل عام قضايا لا يستطيع من خلاله أي شخص التحكم في حسابات بنكية كما تدعي، كما أنها قامت بعمل التوكيل وإلغائه في لبنان ودون علم موكله.

وعن اقتحامه المنزل، قال: "هيقتحم بيته ليه، إذا كان اسمه هو المسجل في الشركة، وبعدين ده كمبوند معروف، ومفيش اقتحام ولا كلام من ده إحنا مش في الشارع".

وكان النزاع بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق قد بدأ حينما اتهمته هيفاء بسرقتها، ليرفع "وزيري" دعوى في محكمة الأسرة لإثبات زواجه منها.