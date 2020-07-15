كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد عرض مسلسل "ريح المدام" لأحمد فهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض أمس الثلاثاء الموافق 14 يوليو مسلسل "ريح المدام" بطولة الفنان أحمد فهمي ومي عمر، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017.

ويعرض الآن عبر قناة Dmc في تمام الساعة السابعة مساءً، وروج له الفنان أحمد فهمي قائلاً: "السأسأينا في الهأهطاطا"، نظراً لأغنية المسلسل.

يجمع مسلسل "ريح المدام" نخبة من النجوم منهم أحمد فهمي، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وأكرم حسني، وإسلام إبراهيم، وغيرهم. المسلسل تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وأخراج ماندو العدل.