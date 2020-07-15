تقرير يكشف: كيت ميدلتون تعاني من حساسية تحرجها في الأسرة الملكية

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكر تقرير لموقع Express أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تعاني من حساسية نادرة. ولفت إلى أن هذه المشكلة تمنعها من الاقتراب من الخيول، علماً أن زوجها الأميرة وليام يمارس هواية ركوب الخيل.

واشار إلى انها تشعر بالانزعاج عندما يتعين عليها مرافقة أفراد الأسرة الملكية إلى الاسطبلات او لحضور سباق الخيل. ويبدو أن هذا الأمر محرج بالنسبة إليها خصوصاً أن الملكة إليزابيث الثانية تشجع على تربية هذه الحيوانات وتهتم بها إلى حد كبير.

ولأنه لا يسعها إلا أن ترافق الأمير في كل تنقلاته تحرص كيت على التخلص من أعراض هذه الحساسية بطريقة بسيطة جداً تقوم على أن تبقى بعيدة قدر الإمكان عن الخيل. وهو ا لا يمكنها فعله في بعض المناسبات الاستثنائية مثل سباق Royal Ascot الشهير في إنكلترا.

ويشار إل أن أعراض حساسية الخيل تختلف بين شخص وآخر ويمكن أن تشمل التقيؤ والاسهال فضلاً عن ظهور أعراض الإنفلونزا مثل ألم الرأس والعطاس وألم الحلق. أما طريقة العلاج الأفضل فهي التوقف عن الاقتراب من الخيل قدر الإمكان.