إليسا تقتبس إعلان ألبومها التشويقي مِن أحد الفنانين السرياليين

أطلّت الفنانة إليسا في الإعلان التشويقي لألبومها الغنائي المُنتظر، بصورةٍ فاجأت الجميع، إذ خرجت فيها عن المألوف، واختارت أن تؤخذ الصورة من الظهر وبشعر قصير، فيما يعلو كتفها الأيسر "تاتو" الفراشة، وتنظر إلى نفس الصورة لكنها تبدو كلوحة سريالية. ويبدو أنَّ النجمة اللبنانية اقتبست إعلانها من لوحة تُدعى "الانعكاس المستحيل" للفنان السريالي رينيه ماغريت، وهي لوحةٌ يظهر فيها رجل يقف في المرآة بينما تظهر في المرآة صورة لظهره وليس لوجهه، وهو أمرٌ غير مألوف، إذ إن من المفترض أن يظهر انعكاس وجهه لا ظهره.



وحسب الآراء الكثيرة فإنَّ هذه اللوحة تحمل أكثر من تفسير، إذ ربما ربّما كان ماغريت يتساءل من خلالها عمّا إذا كان بإمكاننا أن نعرف الشخص لو رأينا وجهه أكثر من أن نراه من الخلف، أو ربما أراد أن ينقل من خلالها الإحساس بضياع الهويّة وفقدان الذات، دون أن يغفل عن إضافة تفصيل آخر وهو أن يرسم إلى جانب المرآة كتابًا للأديب إدغار الآن بو والذي يروي فيه الأخير أحداث رحلة خيالية، ولكن انعكاس هذا الكتاب جاء صحيحاً وهو ما يلفت الانتباه.



وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها لوحات رينيه ماغريت في الأغاني، فسبق وأن ظهرت لوحة "ابن الإنسان: في كليب "شي غريب" لجوليا بطرس، والتي قام مارغريت برسمها على أنها بورتريه شخصي وتصور رجلا يرتدي معطفا أسود وقبعة بولر سوداء مستديرة وربطة عنق حمراء، ويقف أمام سور حجري قصير يظهر خلفه البحر وسماء ملبدة بالسحب.



وهي اللوحة التي فسرها مارغريت على أن هناك فضولا ما وراء ما هو مخفي وما هو جلي غير ظاهر لنا، وهذا الفضول قد يصبح غامرا للغاية، وهو شكل من أشكال الصراع، كما يمكن أن يوصف، بين الظاهر المخفي والظاهر الجلي، وبالعودة إلى البوستر الدعائي الخاص بألبوم الفنانة إليسا، فقد تعاونت النجمة فيه مع المخرج إيلي رزق الله، والذي بدوره علق عليه بالقول "متحمس لرؤية ألبوم إليسا 2020 إليكم الإعلان التشويقي، وهو احتفال بلوحات سريالية، لا يمكنني الانتظار لمشاركة الباقي".

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يُذكر أنَّ الألبوم الذي سيصدر في عيد الأضحى، سيتضمن أغنية "بايو جرافي" التي اختارتها إليسا عنواناً لألبومها، وتعد بمثابة سيرة ذاتية تكشف وتسرد قصة حياة الفنانة اللبنانية، كما يضم الألبوم أغنية باسم "عظيمة" تناقش قصة مشتركة لجميع النساء، وأغنية بعنوان "ذكريات"، وأخرى بعنوان "أنا شبه نسيتك".

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