شكرا لقرائتكم خبر عن "صحبية إيه" آخر أغاني ألبوم مجد القاسم "باقة ورد"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجد القاسم لتسجيل آخر أغنية بألبومه "باقة ورد" خلال الأيام المقبلة، وتحمل الأغنية اسم "صحبية إيه" من كلمات وألحان صلاح عطية، ليستمر تعاون مجد القاسم وصلاح عطية بعدما قدما عدداً من الأغانى أبرزها، "وحياة اللى خالقك مانى مفارقك" باللهجه السورية و"جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعمًا للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، وأغنية "ياعسل" وغيرهما.

وطرح مجد الأسبوع الماضي أغنية جديدة بعنوان "وحياة اللى بينا"‏، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية، ومن كلمات الأغنية "قولى وحياة اللى بينا.. أنت مالك ليه حزين.. ده أنت أجمل شىء فى عمرى.. وأنت روحى وضى عين.. إيه اللى غير فى ملامحك.. لو ماكنتش أداوى جرحك.. قولى بس مين حبيبى.. يمسح دمعه من عنيك".

ويستعد مجد القاسم لطرح ألبومه الجديد في شهر أكتوبر المقبل ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏