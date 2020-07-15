شكرا لقرائتكم خبر عن نفاذ تذاكر حفل مسار اجبارى فى دار الأوبرا المصرية 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق مسار إجبارى، عن نفاذ جميع تذاكر حفلهم الغنائى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو فى تمام الساعة الثامنة مساء، الذى يأتى ضمن برنامج الحفلات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية بعد عودة النشاط الفنى، وكذلك احتفالا بمرور 15 عاما على تأسيسهم.

وكتب الحساب الرسمى لمسار إجبارى، عبر انستجرام: "‫التذاكر خلصت.. ‫نشوفكم الأسبوع الجاى فى دار الأوبرا المصرية"، حيث من المقرر حضور عدد من الجماهير يقدر بنسبة 25%، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مع إلزامهم ارتداء الكمامة.





يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان الكبير محمد منير، الموسيقار الكبير عمر خيرت، المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل.

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كذلك النفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.