شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إيرادات فيلم Little Women عالميا بعد العرض المحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم "Little Women" أن يكمل تحقيقه للإيرادات مع الفتح المحدود لبعض دورالعرض السينمائي حول العالم، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلي ٢٠٩ مليون دولار أمريكي حول العالم وذلك بعدما كان يحقق إيرادات بمعدل كبير نهاية ٢٠١٩ وبداية ٢٠٢٠، إلا أنه من أوائل الأفلام التي عادت لدور العرض بمجرد تخيف الحظر.

فيلم Little Women مقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868 وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.

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فاز الفيلم بـ جائزة الـ BAFTA لأفضل أزياء، وتم ترشيح فيلم Little Women، إلى 6 جوائز أوسكار، وفاز منها بـ واحدة فقط، وهى جائزة أفضل تصميم أزياء.