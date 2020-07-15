بالصور.. ريهام أيمن تتجول بـ"سكوتر" في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت ريهام في الصور وهي تتجول في الشارع بـ"سكوتر"، وعلقت: "في بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو كسر الروتين والحصول على بعض المتعة".

تزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.