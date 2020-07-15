"نوم وأكل وعوم".. خالد النبوي ينشر صورًا من عطلته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره بصورًا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ظهر "النبوي" في الصور يستمتع بعطلته الصيفية من أحد الأماكن الساحلية، وعلق: "نوم وأكل وعوم، لحد ما التصوير يبدأ".

يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، ريهام حجاج، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.