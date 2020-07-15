دنيا بطمة: عليك أن تنظر إلى المستقبل بتفاؤل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، مجموعة صور لها بإطلالة أنيقة، تظهر فيها خلال أشهر الحمل الأخيرة، ترتدي قفطانًا مغربيًا فضفاضًا.
علقت بطمة: "عليك أن تنظر إلى المستقبل بتفاؤل بدلاً من الأفكار السلبية".
وأعلنت المطربة المغربية عن حملها الثاني منذ فترة، من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، الذي أنجبت منه طفلة تدعى "غزل".
يذكر أن دنيا بطمة، طرحت في ديسمبر الماضي، أغنية بعنوان "قنبلة"، عبر القناة الرسمية لزوجها المنتج والمخرج البحريني، محمد الترك، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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