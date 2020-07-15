نور محمود يشارك في حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
يستعد الفنان نور محمود لتصوير مشاهده في حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".
ونشر "محمود" صورة كلاكيت المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق :"بسم الله توكلنا على الله، مسلسل إلا أنا، حكاية أمل حياتي، اللهم اسألك النجاح والتوفيق والقبول".
مسلسل "إلا أنا" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي، وهو مسلسل من 60 حلقة من فكرة للكاتب يسري الفخراني، يضم 6 حكايات، كل حكاية 10 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين.
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