نسرين أمين تستمتع بعطلتها الصيفية مع شيكو (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة نسرين أمين صورة، عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام". ظهرت نسرين أمين في الصورة داخل حمام سباحة، رفقة ابنتها والفنان شيكو، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية. Advertisements يشار إلى أن نسرين أمين شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين‎". مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة، ‏وبطولة ‏خالد ‏النبوي، ‏ومحمود ‏حميدة، ‏وكريم ‏قاسم، ‏وريهام ‏حجاج، ‏ونسرين ‏أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل‎.‎‏ ​

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