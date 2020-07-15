كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يستعيد ذكريات زيارته لبيروت قبل أزمة "كورونا" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد النجم محمد رمضان، ذكريات زيارته لبيروت قبل أزمة "كورونا"، حيث شارك فيديو له أثناء زيارته لبيروت عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسيوك" وعلق قائلاً: "آخر زيارة لبيروت الجميلة قبل كورونا".

وظهر رمضان بالفيديو بين أهالي لبنان يحتفلون بوصوله ويلتقطون معه سيلفي، مع الاستماع لأغنيته الشهيرة "نمبر وان" .

يُذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرًا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، على إنتاج أعماله لمدة عامين مقبلين.

وكان محمد رمضان أعلن عن نيته تقديم مسلسل "الإمبراطور" في رمضان 2021 عن قصة حياة الفنان أحمد زكي ويتولى كتابته بشير الديك.