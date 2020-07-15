زهير بهاوي يؤكّد أنّه فكّر في الاستثمار ليملأ وقت الفراغ

أكد الفنان المغربي زهير بهاوي أنه أنشأ مشاريعه الخاصة من أجل شغل وقت الفراغ، مدام لديه وقت لذلك، وهو أمر إلى جانب ذلك يدر عليه ربحا. وأطل زهير بهاوي على جمهوره، وأكد في حديثه أنه فكر في كيفية استثمار وقته ليقرر دخول عالم الاستثمار.



وتحدّث بهاوي عن تفكيره في التمثيل، بعدما لقي كليب لازم علينا نصبرو إشادة بخصوص الدور، الذي تقمصه. وحقق بهاوي نجاحا في آخر عملين، هما “لازم علينا نصبرو”، ثم “أنا نجري والزمان يجري “الذي كرم من خلاله عمال النظافة، بعد دورهم في زمن الجائحة.

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