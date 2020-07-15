تامر حسني يُؤكّد أنّ فيلمه الجديد "مش أنا" أهمّ أعمال حياته

عاد النجم تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يشاركه بطولته عدد من نجوم الفن. نشر تامر صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق كاتبا: "رجعنا من ٣ أيام نصور باقي فيلم (مش أنا).. أنا حاسس إني بعمل أهم أفلام حياتي.. إن شاء الله يعجبكم".



فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "الفلوس" الذي عرض مع أعياد الكريسماس 2019 وبداية عام 2020.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

عمر كمال يغني أغنية «بعيش» لـ تامر حسني

تامر حسني يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا