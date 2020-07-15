شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي فيلم "30 مارس"..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف أبطال فيلم "30 مارس"، تصوير مشاهد العمل فى الديكور الأول بشقة في مصر الجديدة وتحديدا بمنطقة الكوربة، وجمعت هذه المشاهد بين دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي، وكانت عبارة عن خناقة بين الثنائى بسبب مشكلة أسرية لاسيما وأن دينا والفيشاوى متزوجان خلال أحداث الفيلم.

‎فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.‎ ‎

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة ‏النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى ‏المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش ‏حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها ‏وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى