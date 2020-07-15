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هيثم نبيل يستعيد ذكريات تصوير كليب أغنية "كان كلامى" × 9 صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد المطرب والشاعر والملحن هيثم نبيل ذكريات تصوير كليب أغنية "كان كلامى" من ألبوم "كملنا بعض" 2010، حيث نشر عبر صفحته على فيس بوك صورا من كواليس تصوير الأغنية، قائلا: "من كواليس كليب كان كلامى.. إخراج طارق العريان".

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أغنية كان كلامى كلمات بهاء جلال، ألحان هيثم نبيل، توزيع عادل حقى، إخراج الكليب طارق العريان، ويقول مطلعها: "بعيونى شايفك ملاك.. وأحلى ما فيا هواك.. ولا يوم بيفوت فى عمرى من غير ما اكون وياك.. سهران بوصف فيك لقمرى وأقوله ازاى بهواك. كان كلامى عليك يا عمرى أول يوم ألقاك..".

 

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من ناحية أخرى، يستعد هيثم نبيل لطرح أولى أغنيات ألبوم الجديد، التى تحمل اسم "كانت غلطة"، وهى من ألحانه، كلمات سارة سعيد، توزيع حسين النجار، هندسة صوت مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبا على يوتيوب، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار من خلال أغانى مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى.

 

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وتعاون المطرب هيثم نبيل مؤخرا مع النجم محمد رمضان فى 7 أغنيات من كلماته وألحانه بمسلسل "البرنس"، تولى غناؤها المطرب أحمد سعد، عدا واحدة فقط تغنيها الطفلة ملك محمد، حيث لاقت هذه الأغانى نجاحا كبيرا بين الجماهير، خاصة أغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة ملك.

 

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يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان، بعدة أغانى بصوته.

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