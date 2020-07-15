شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "البخيل" على مسرح ساحة الهناجر الخميس المقبل لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "البخيل" من إنتاج مسرح الشباب الذى يديره الفنان عادل حسان، التابع للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، غدا الخميس، فى تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك لمدة ثلاثة أيام، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التى نصت عليها قرارات رئيس الوزارء، حيث سيحضر الجمهور بنسبة 25 ٪؜ فقط ، وممنوع الحضور دون إرتداء الكمامات والمرور من بوابة التعقيم.

عرض البخيل للكاتب الفرنسى موليير، إعداد وإخراج خالد حسونة، وبطولة كلا من أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبد الرحيم، چاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبد الحميد، محمد خلف، عبد البارى سعد، ياسمين عسكر، ألاء النادى، أشعار حامد السحرتى، ألحان دكتور محمد حسنى، استعراضات شيرلى أحمد، ديكور رانيا الدخاخنى، أزياء ناروين عماد، مكياج أمل حسام، مخرج منفذ إنجى إسكندر.

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يذكر أن عرض البخيل قد عرض فى نهاية العام الماضى لأول مرة على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وقد حاز على نجاح جماهيري كبيرا، وتدور أحداث العرض فى إطار كوميدى عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى، واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه .