شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين مضايقين أكتر من ويل سميث نفسه.. قضية خيانة زوجية تتحول لموجة سخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منصات السوشيال ميديا العالمية، منذ عدة أيام، حالة من الجدل بعد تصريحات جادا سميث، زوجة الممثل العالمي ويل سميث، بإقامتها لعلاقة مع المطرب أوجست السينا، خلال فترة انفصالها عن زوجها منذ عدة سنوات.

وسرعان ما تحولت القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، الى موجه كوميدية ساخرة عبر منصات السوشيال ميديا المصرية، ونجح الممثل العالمي في تصدر قوائم الأكثر تدويناً وتغريداً خلال الساعات الأخيرة الماضية، ليحظى بكم هائل من التعليقات الساخرة للمصرين الذين تضامنوا مع سميث في تلك الواقعة.

وجاءت غالبية التعليقات من مستخدمي تويتر على الهاشتاج، كالآتي "المصريين مضايقين أكتر من ويل سميث نفسه"، بينما كتب آخر "عائلة النجم ويل سميث تشكر الشعب المصري على التفاعل وتطلب منه تغير الموضوع"، بينما كتب آخر "لما ويل سميث وانجلينا جولي وجوني ديب اتخانوا احنا هيحصل فينا ايه".

ونشر موقع ديلي ميل فيديو للنجم ويل سميث، وهو يرصد صورا قبل عامين بطريقة السيلفي، وعبر فيه سميث عن مدي عمق المشكلات في زواجه من جادا، وقال إن جادا غير سعيدة وإنه طلب منها أن تخرج وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذى تراه مناسبة لها، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص.

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وأوضح سميث أن هذا الشخص قد يساعدك على تحسين مزاجك ويجعلك تضحك، لكن مسئولية السعادة لا يجب أن يضعها الإنسان على غيره فكل شخص مسئول عن سعادته.













وكانت جادا سميث اعترفت أمام زوجها بتفاصيل خيانتها له، وكشفت من خلال فيديو وهي تجلس على طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث. واعترفت جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا.