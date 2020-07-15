شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انطلاق فعاليات الإنتاج الثقافى على مسرح ساحة الهناجر‎ ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بعودة الأنشطة ‏والفعاليات بنسبة ٢٥% من الطاقة الاستعابية، يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، باقة ‏متنوعة من الأنشطة الفنية للفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل ١٦ يوليو الجارى، ‏على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية‎. ‎

ويفتتح القطاع سهراته الصيفية برائعة صلاح جاهين وسيد مكاوى أوبريت "الليلة الكبيرة" يقدمه البيت الفنى للمسرح ‏برئاسة المخرج إسماعيل مختار، يليه مسرحية "البخيل" إعداد وإخراج خالد حسونة، وعلى مدار شهر يوليو الجارى، ‏يقدم البيت مسرحية "كأنك تراه" للمخرج ماهر محمود، مسرحية "اترك أنفى من فضلك" للمخرج إسلام إمام، بإشراف ‏الفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون‎.‎

ويتضمن برنامج شهر أغسطس المقبل، مجموعة من الفقرات الفنية لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية برئاسة المخرج ‏عادل عبده، يقدمها فنانى السيرك القومى، بالإضافة إلى أروع استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية، ويواصل ‏البيت الفنى للمسرح تقديم مجموعة أخرى من العروض المسرحية بجانب أوبريت الليلة الكبيرة، وهى عرض العرائس ‏‏"رحلة الزمن الجميل" من إخراج محمد نور، مسرحية" محل اللعب" إخراج إيهاب ناصر، مسرحية " ظل الحكايات" إخراج ‏هشام فاروق، مسرحية "أحوال شخصية" إخراج أشرف حسنى‎ .‎

وقد حرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ‏ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ‏ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيه فقط‎ .‎

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