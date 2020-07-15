شكرا لقرائتكم خبر عن "بحب تجاعيدى".. أراء رجاء الجداوى فى عالم الجمال والأزياء × 3 فيديوهات نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة طويلة في عالم الفن والأزياء تركت فيها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بصمتها، و إرثا كبيرا فى الفن المصرى على مدار أكثر من 50 عاما، حيث تنوعت أعمالها بين السينما والدراما والمسرح، وتحولت إلى أيقونة الفن والجمال والأناقة فى آن واحد.





وتداولت مواقع التواصل عدد من الفيديوهات حول أراءها في عمليات التجميل والأزياء والموضة، كما كشفت في لقاء تلفزيوني سابق عن لقائها مع زوجها مدرب كرة القدم حسن مختار.

وردت الفنانة رجاء الجداوى، على سؤال حول عدد عمليات التجميل التي أجرتها، قالت:"ولا واحدة، أنا بحب تجاعيدي وأن كل منها تقول مشوار حياتى إما فشل أو نجاح عاوزه الملف يفضل زى ما هو ويوم ما أقابل ربنا يبقى السجل موجود كله" وأضافت :"لو شديت وشى مين هيشد قلبى، وأنا بحب تجاعيدى ليهم طعم تانى بدل ما وشى يبقى مسطح كده".

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أما الفيديو الأخر مع الفنانة رجاء الجداوي من خلال إحدى البرامج، حيث قالت:"أنها من مواليد الإسماعيلية وزوجها الراحل حسن مختار كان من بورسعيد، وكانت أول لقاء بينا في السودان، وكنت أمثل مسرحية حضرة صاحب العمارة وكان يلعب الدورة الإفريقية وتقابلنا هناك، وبعد ثلاث أيام كنا متزوجين، وأول مرة في حياتى أشاهد مباراة كرة قدم".

وانتشر فيديو أخر للفنانة رجاء الجداوى، خلال لقائها مع الفنان سمير صبرى في لقاء تلفزيونى، حيث تحدثت عن عروض الأزياء والمدرسة الكلاسيكية في العروض في الدول الأوربية في ذلك الوقت، وأفضل الفنانات شياكة والأناقة الفائقة.