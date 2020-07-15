شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. جمعية "محبى الأطرش" تحيى ذكرى ميلاد "أسمهان"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى ميلاد صوت الكروان الفنانة "أسمهان"، الذى يوافق ‏يوم 14 يوليو 1912 على متن باخرة أقلت عائلتها من تركيا لسوريا، وتبدأ الجمعية حفلها في السابعة من مساء يوم الخميس 16 يوليو ‏الجاري، بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق بشارع فيصل.

يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لحن لم يتم"، عن قصة حياة الأميرة أسمهان، والفيلم بصوت الموسيقار فريد ‏الأطرش والفنان يوسف وهبي وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد.

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كما يتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من روائع الموسيقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد ‏من الشعراء أحدث قصائدهم الشعرية، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة ضد خطر فيروس كورونا المستجد، مثل الالتزام ‏بارتداء الكمامة والتباعد المسموح بين الحضور..‏