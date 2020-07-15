الخميس.. جمعية "محبى الأطرش" تحيى ذكرى ميلاد "أسمهان"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى ميلاد صوت الكروان الفنانة "أسمهان"، الذى يوافق يوم 14 يوليو 1912 على متن باخرة أقلت عائلتها من تركيا لسوريا، وتبدأ الجمعية حفلها في السابعة من مساء يوم الخميس 16 يوليو الجاري، بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق بشارع فيصل.
يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لحن لم يتم"، عن قصة حياة الأميرة أسمهان، والفيلم بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبي وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد.
كما يتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من روائع الموسيقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم الشعرية، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة ضد خطر فيروس كورونا المستجد، مثل الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد المسموح بين الحضور..
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