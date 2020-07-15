شكرا لقرائتكم خبر عن صالات سينما فى الهواء الطلق مع التباعد الاجتماعى.. شيكاغو تعيد نشاطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع wttw عن عودة سينمات الهواء الطلق من جديد في شيكاغو وذلك مع الإلتزام بالحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين رواد السينمات، وتبدأ حديقة سيوارد بعرض فيلم Sonic the Hedgehog بالمجان للجمهور.

وحصل فيلم Sonic the Hedgehog، على تقيم مرتفع وهو من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Advertisements

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجت عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدورقصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان"Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف