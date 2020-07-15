شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يخوض رحلة صيد على يخت والحصيلة أسماك عملاقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول المطرب اللبنانى راغب علامة، ممارسة العديد من الرياضات المختلفة خلال فترة تفشى وباء كورونا والالتزام بالعزل المنزلى، حيث ظهر خلال رحلة صيد بحرية برفقة أصدقائه على اليخت برفقة أصدقائه.

وظهر راغب علامة في الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع استجرام، وهو ممسكا بسمكتين اصطادهما من البحر، حيث يقوم ممارسة الصيد الجر والتسقيط.





وكان الفنان راغب علامة قام برفقة عدد من أصدقاءه والمقربين منه بتنظيم ماراثون بالدراجات الهوائية على امتداد الخط البحرى إلى الناقورة مباشرة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، مؤكدا أنها كانت رحلة مفعمة بالنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية.

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ونشر علامة، عبر صفحته على فيس بوك، قائلاً: "هيدا هو لبنان وهيدا سحر طبيعته! أحلى مشوار بالدراجة الهوائية على امتداد الخط البحرى إلى الناقورة مباشرة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، بالنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية عم نعمل إنجاز رائع جداً، بحبك يا لبنان".

وعلى جانب آخر، قال المطرب اللبنانى راغب علامة إنه انتهى من تسجيل بعض الأغاني من ألبومه الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً على مراقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغانى.

وأوضح علامة أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيرًا إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.