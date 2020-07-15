شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى تسترجع ذكريات طفولتها بصورة مع والدايها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبى، ذكرياتها فى عمر الطفولة، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بوالدها ووالدتها، ولم توضح ظروف وكواليس التقاط الصورة، لكن صحبتها بتعليق: "بابا وماما".





يشار إلى أن هاجر الشرنوبى، ولدت فى محافظة الإسكندرية، والدها مصطفى الشرنوبى، وعماها الملحنان فاروق الشرنوبى وصلاح الشرنوبى، وابنة عم الممثل الشاب والمطرب محمد الشرنوبى، تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، كما انضمت إلى فرقة اسكندرية للفنون الشعبية وأيضا تخرجت من كلية الآداب علم نفس.

ورغم انتمائها لعائلة فنية، إلا أنها ترفض الاعتماد عليها فى الوصول للنجومية، حيث قدمت أول تجاربها كممثلة فى مسلسل "حنين وحنان" مع الفنان العالمى الراحل عمر الشريف فى طفولتها.

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يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبى، هو مشاركتها فى مسلسل "بنت القبائل" للنجمة حنان مطاوع، الذى عرض قبل موسم دراما رمضان 2020، وتدور أحداثه ما بين أفراد الأسرة وترابطها فى إطار صعيدى ودرامى ويظهر ذلك من خلال الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن وغيرها ، وتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبى، منه فضالى، أشرف عبد الغفور ، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.

كما تشارك هاجر الشرنوبى، فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2021، بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، رمضان القادم، ويشارك فى بطولته النجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب.