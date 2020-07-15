فرح الديبانى تحتفل بيوم الباستيل الفرنسى بغناء النشيدين لفرنسا ومصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت فرح الديبانى، مطربة الأوبرا المصرية والمقيمة فى باريس، النشيد الوطنى الفرنسى والنشيد الوطنى المصرى، احتفالا بالعيد الوطنى لفرنسا "يوم الباستيل"، مؤكدة إنها لسعادة حقيقة وشرف عظيم لها أن تغنى النشيدين الوطنيين لفرنسا ومصر فى هذه المناسبة الرائعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية فى القاهرة عبر فيسبوك، فيديو غناء المطربة المصرية للنشيدين الوطنيين لفرنسا ومصر، صحبته بتعليق: "فرح الديبانى تغنى النشيد الوطنى الفرنسى والمصرى للاحتفال بالعيد القومى الفرنسى، عيد وطنى سعيد على الكل، وشكرا فرح لهذا الأداء الرائع".





من جانبها، قالت فرح: "كان من المفترض أن أكون فى سفارة فرنسا بمصر للاحتفال بالعيد الوطنى لفرنسا، لكن لأسباب يعلمها الجميع سيكون العيد الوطنى هذا العام عيدا افتراضيا، إنها لسعادة حقيقة وشرف عظيم لى أن أغنى النشيد الوطنى الفرنسى والنشيد الوطنى المصرى فى هذه المناسبة الرائعة".

وأضافت فرح: "أقدم الشكر للسفير الفرنسى لدى القاهرة ستيفان روماتيه، لمنحى هذه الفرصة للمشاركة فى هذا العيد الوطنى، عيد سعيد للجميع".

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يشار إلى أن الفنانة فرح الديبانى، حاصلة على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس، لتكون أول عربية تفوز بهذه الجائزة الدولية الرفيعة، وحصلت على درجتى البكالوريوس والماجستير فى الغناء الأوبرالى، واختارتها مجلة عالم الأوبرا فى ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة، كما حصلت على جائزة مؤسسة فاجنر وغنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية فى برلين.