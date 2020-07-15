شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تكشف عن موقفها من المشاركة في مسلسل " شارع 9 ".. فى مرحلة القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة وفاء عامر لـ"الخليج 365" أنها لم تحسم حتى الآن قرار مشاركتها في مسلسل "شارع 9" الذى تلقت عرضاً لتقديم أحد أدوار البطولة فيه، مشيرة انها مازالت فى مرحلة قراءة السيناريو ولم توافق عليه بشكل مؤكد.

وتم الاستقرارعلى معظم الفنانين المشاركين فى البطولة وعلى رأسهم رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك فى بطولته بوسى وعبير صبرى وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

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وشاركت وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى" ، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجرعفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.