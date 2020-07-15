شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كامل يجرى التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حكاية "بنت ناس" لشيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج محمود كامل التحضيرات الأخيرة لحكاية "بنت ناس" بطولة الفنانة شيرى، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، حيث يعقد كامل جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل انطلاق تصويره الأيام المقبلة، حيث انهى كامل جميع التفاصيل ومعاينة أماكن التصوير ليصبح العمل جاهزا للتصوير.

وتعاقدت الجهة المنتجة مع كل من شيرى عادل، ميدو عادل، وجارى ابرام باقى التعاقدات، خاصة أن رغبة الشركة المنتجة في البدء والانتهاء من المسلسل خلال الفترة المقبلة، نظرا لانشغال مخرج المسلسل محمود كامل بأعمال أخرى.

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حكاية "أمر شخصى"، هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين بعنوان "بنات موسى" وسنين وعدت"، بينما انطلق هذا الأسبوع تصوير الحكاية الثالثة من العمل بعنوان "أمل حياتي" بطولة الممثلة حنان مطاوع فى منطقة المهندسين دون بطلة العمل ومن المقرر أن تبدأ حنان تصوير مشاهدها الأيام الحالية فى ديكورها الخاص بالمسلسل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".