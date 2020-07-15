شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 سنة من الألبوم الأول.. مصطفى قمر: قريبًا طرح ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم مصطفى قمر، أن العدد التنازلى بدأ لطرح ألبومه الجديد "لم يهمه الأمر 2" قريبًا، وذلك فى إشارة إلى جزء ثانى من الألبوم الذى حمل نفس الاسم وطرح فى فترة تسعينيات القرن الماضى.



مصطفى قمر

وأشار قمر، إلى أن الألبوم الجديد "لم يهمه الأمر 2" يضم أغانى " حاغنيلِك - دُقِّى عودِك - حنونة - مسافر - عجوز فى المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك على جبينى"، وفقا لما كتبه عبر حسابه على انستجرام.



مصطفى قمر

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد، مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

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ألبوم لم يهمه الأمر، صرح عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة.

وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن قمر انتهى من تصوير أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.