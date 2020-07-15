شكرا لقرائتكم خبر عن من 30 سنة.. الفنان العمانى إبراهيم الزدجالى فى صورة نادرة مع الراحل عمر الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان العمانى إبراهيم الزدجالى، ذكريات جمعته بالفنان المصرى القدير الراحل عمر الحريري، بصورة نادرة منذ 30 سنة، ومعهما مجيد الرواس، الملحق الإعلامى العمانى فى القاهرة فى ذلك الحين.





ونشر الزدجالى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "سنة 90 فى القاهرة مع الأخ مجيد الرواس، الملحق الإعلامى حينئذ، والراحل الفنان عمر الحريرى".

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وكان الفنان العمانى إبراهيم الزدجالى، أعلن مؤخرًا شفاءه التام وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد علاج استغرق 20 يوما ومغادرته المستشفى فى دولة الإمارات، قائلا: "بفضل من الله ولطفه مَنّ على سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا اللعين".

وقال الزدجالى، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام: "بفضل من الله ولطفه غادرت المستشفى بعد معاناة مع المرض وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنه".

يذكر أن الفنان إبراهيم الزدجالى، دخل المجال الفنى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، من خلال مشاركته فى دبلجة الرسوم المتحركة والبرامج التربوية، سافر إلى مصر للدراسة فى المعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج عام 1993، عمل مخرجاً فى بدايته فى تلفزيون سلطنة عمان وقدم برنامجاً بعنوان "قهوة الصباح"، لكنه استقر فى نهاية المطاف على مهنة التمثيل، انطلاقته كانت فى الدراما العمانية، انتقل بعدها لدولة الكويت للمشاركة فى أول عمل بعنون زهور وجدران عام 1997، كانت نقطة التحول فى مسيرته الفنية عندما شارك فى مسلسل "ألوان من الحب والعذاب" عام 2002.

ومن أهم أعمال الفنان العمانى إبراهيم الزدجالى، مسلسلات امرأة مفقودة، الحرير والنار، جار القمر، عناقيد النور، وش رجعك، صمت البوح، مطلقات صغيرات، دكتوراه فى الحب، احلام على ورق، عود أخضر، أصعب قرار، قلبى معك، مفتاح القفل، صيف بارد، كنا أمس وغيرها من الأعمال الدرامية.