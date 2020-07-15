شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرومانسية يتجهون للأغنية الشعبية.. منهم صابر الرباعى وهيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه عدد كبير من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى لتقديم أغانى تعتمد على التيمة الشعبية، كنوع من التجديد والتميز والاختلاف لجذب الجمهور، وبالتحديد النجوم الذين لم يقدموا الأغانى الشعبية من قبل، ومن بينهم صابرالرباعى وهيفاء وهبى، بالإضافة إلى النجمة فيفى عبدة، والتى اتجهت للغناء مؤخرا، وكذلك المطربة مروى اللبنانية.

صابر الرباعي

يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، فى أغنية سنجل جديدة بعنوان "ورحمة قلبى"، ألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقدم الرباعى الأغنية باللهجة المصرية، وتحمل طابع دراما شعبى.

هيفاء وهبي

سجلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبى أغنية جديدة تحمل اللون الشعبى بعنوان "تمامهم كلام"، باللهجة المصرية، من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد شعبان، وتوزيع الموسيقي هادي شرارة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال أيام.

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فيفى عبدة وإسماعيل الليثي

انتهت النجمة فيفي عبدة من تسجيل دويتو غنائى بمشاركة المطرب الشعبي إسماعيل الليثى، يحمل اسم " يا هزة الأرض"، بطابع اللون الشعبي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

مروي اللبنانية

تستعد المطربة اللبنانية مروى لطرح أغنية شعبية جديدة بعنوان "فراولة "، والأغنية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع أشرف البرنس ومن المقررأن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

حجازى متقال

انتهي المطرب حجازي متقال من إعادة توزيع أغنية " البت بيضا"، وهي الأغنية التي تحمل طابع الفلكلور الشعبي، وشارك في التوزيع الجديد مع الموزع ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة بموسم الصيف الحالى علي يوتيوب.

عدوية شعبان عبد الرحيم

انتهى المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم من تسجيل أغنية جديدة تحمل طابع الشعبي باسم "إثيوبيا عايزة إيه"، وهى من كلمات إسلام خليل، وذلك بمناسبة الخلافات بين مصر وأثيوبيا على سد النهضة.



