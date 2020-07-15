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شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة وحضن.. أحمد الفيشاوي وزوجته في وصلة حب بعطلتهما الصيفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور جديدة يظهر من خلالها بصحبة زوجته وهو يقبلها ويحتضنها في منزلهما.
وظهر الفيشاوي في الصور التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يقبل ويحتضن زوجته، ليحظى بإقبال كبير على الصور من قبل جمهوره ومتابعيه خلال دقائق من نشرها.
فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.
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