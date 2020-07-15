إميلي راتاجكوفكي تتنزه في شوارع نيويورك وتختار قناعها بنفس لون الفستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمضت النجمة والسوبر موديل الشهيرة إميلي راتاجكوفسكي وقت طويل ملتزمة بالحجر المنزلي الذاتي في لوس أنجلوس مع زوجها الممثل الشهير سيباستيان بير ماكلار .وبعد تخفيف الإغلاق ظهرت فى شوارع نيويورك التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لإميلي خلال تنزهها في شوارع نيويورك، وكالعادة استطاعت النجمة البالغة من العمر ( 29 عاما ) أن تخطف الأنظار نحوها باطلالتها الساحرة ، حيث اختارت أن ترتدي فستان ذو تصميم بسيط باللون الأسود وأختارت أن يكون قناع الوجه بنفس اللون، حيث تحرص إيميلي على ارتداء القناع خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " COVID " .

إميلي راتاجكوفكي بينما اختارت إميلي راتاجكوفسكي حقيبتها صغيرة الحجم ذات اللون البني من مجموعة تصميمات " Hunting Season " ووصل سعرها إلي 1275 جنيه إسترليني . Advertisements

سعر حقيبة اميلي يذكر أن إميلي قد فاجأت محبيها و عشاقها بعد أن ظهرت بـ LOOK جديد في الأسابيع الماضية ، حيث غيرت لون شعرها للأشقر، و ظهرت بهذه الإطلالة لأول مرة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " تحظي باهتمام قطاع كبير من عشاقها وتحديدا المعني بالموضة والذين أكدوا أن إطلالتها خاطفة للأنظار .

إميلي راتاجكوفكي

إميلي راتاجكوفكي

إميلي راتاجكوفكي

إميلي راتاجكوفكي

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