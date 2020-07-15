شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كرارة فى ذكرى رحيل والدته: شعورى بوفاتها كأنه إمبارح.. أحن وأطيب إنسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان أحمد كرارة، شقيق النجم أمير كرارة، الذكرى الـ19 لوفاة والدتهما، التى توافق اليوم 14 يوليو، مؤكدًا أنه مازال يشعر بوفاتها كأنه بالأمس داعيًا لها بالرحمة، مشيرا إلى أنها أحن وأطيب إنسانة فى الكون، بحسب وصفه.





ونشر كرارة، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لوالدته الراحلة، صحبها بتعليق: "الذكرى السنوية 19 وما زال شعورى بوفاتها كأنه امبارح، وحشتينى يا ماما، أحن وأطيب إنسانة فى الكون، الله يرحمك يا رب".





وحرص عدد من الفنانين، على مشاركة كرارة إحياء ذكرى وفاة والدته من خلال التعليقات على الصورة، منهم الفنانة روجينا: "ربنا يرحمها ويغفر لها وتعيش وتفتكر"، وقالت بشرى: "قمر.. تعيشوا وتفتكروها"، وانجى خطاب: "ربنا يرحمها يارب".

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ومن ناحية أخرى يتعاون أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".

"نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.