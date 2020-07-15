شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشى بتلعب على البحر مع صديقها السابق .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين الممثلة وعارضة الأزياء صوفيا ريتشي وهي تستمتع بأوقاتها علي شاطئ البحر في لوس أنجلوس وذلك بعدما تصدرت صوفيا عناوين الصحف حيث شوهدت تقضى عطلتها مع صديقها السابق سكوت ديسيك، وبدت صوفيا بحالة نفسية جيدة ومزاج معتدل وهي تلهو وتلعب مع أصدقاءها علي شاطئ البحر.

النجم العالمى سكوت ديسيك وصديقته صوفيا ريتشي انفصلا بعد ثلاث سنوات من الارتباط في مابو الماضي، وذلك بعد العديد من الشائعات حولهما فى الفترة الأخيرة، ومنها شائعات ارتباط سكوت بكلو كاردشيان شقيقة زوجته السابقة كلوى كاردشيان وكذلك خروجه من مركز إعادة التأهيل لإدمانه المخدرات بعد وفاة والديه.

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وبدأت الشائعات تدور حول صوفي وصديقها عندما شوهدت صوفيا ، 21 سنة ، تحتفل في ماليبو بكالفورنيا بينما احتفل سكوت بعيد ميلاده السابع والثلاثين في ولاية يوتا مع كورتني كارداشيان زوجته السابقة وأطفالهما الثلاثة ، ماسون ، 10 ، بينيلوب ، سبع سنوات والأخير خمس سنوات، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وصرحت صوفيا أنها تعتقد أنه من الأفضل لهم أن يكونا منفصلين حتى يتمكن سكوت من التركيز على نفسه، لافتة إنها تبحث عن مصلحته فقط وكان قرارها في المقام الأول أن ينفصلوا، وهي تعيش فى الوقت الحالي مع عائلتها وأخذت معظم أغراضها من منزل سكوت ولكن علاقتها عادت مرة أخري بعدما شوهدا معا في عطلة ٤ يوليو الجاري.