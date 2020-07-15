شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إيجاد مصل لكورونا..تعرف على تعليقات جمهور أشرف عبد الباقى على "كوميك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أشرف عبد الباقي، على التواصل مع جمهوره بشكل مختلف، وبطريقة جديدة، بعد نشره صورة له من إحدى مشاهده القديمة، والتي يمسك بها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والتي تستخدم كـ "كوميك"، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة منذ فترة طويلة.

وطلب عبد الباقي من جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، التفاعل على الصورة وكتابة بعض العبارات الساخرة في التعليقات، والتي تتماشي مع الصورة التي نشرها، وقال "اكتبوا الى انتوا عايزينه، انا عايز إبداع".

وكتب أحد متابعيه على الصورة " كيفية ايجاد مصل لكورونا"، بينما كتب آخر " ابويا وامي ناموا اما اللحق اللعب جيماان قبل ميصحواا"، وعلق آخر قائلاً " طريقة عمل الساحل فى المنزل"، وكتب آخر " دحيح الدفعة: أنا مش عارف اعمل حاجة ولا بدأت في أي بحث ومش لاقي كتب خاااالص يا جماعة".

وعلى جانب آخر، يعود مجددا النجم أشرف عبد الباقي لبدء عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة في المعادي" مسرحية "كلها غلط"، وذلك بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

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وقرر عبد الباقي العودة لبدء عروض فرقته على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وذلك يوم الخميس 16 يوليو الحالى، وسط إجراءات احترازية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور 25 في المائة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

مسرحية "جريما في المعادى.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبد الباقي.