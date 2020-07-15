شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحتفل بحصوله على الدرع الماسى من يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان سعد لمجرد، بحصوله على الدرع الماسى حيث تخطت قناته 10 مليون متابع عبر موقع يوتيوب، وسط تهانى جمهوره بذلك الإنجاز الكبير.

ونشر سعد لمجرد، عبر حسابه بموقع انستجرام "فيديو" خلال لحظة تسلمه الدرع الماسى، موضحا أنه سعيدا جدا جمهوره الذى يشجعه للأبد.

وكان المطرب المغربى سعد لمجرد قرر تأجيل طرح أغنية "عدى الكلام" إلى غدا الأربعاء، والذى يطرحها باللهجة المصرية وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعمية، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما.





وكان من المفترض أن يطرح الأغنية اليوم ولكن أوضح أنه تم تأجيلها بسبب الظروف التى يمر بها العالم العربى من فقدان أرواح عزيزة مثل الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود رضا مؤسس الرقص الشعبى فى مصر وغيرهم .

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وكتب المطرب سعد لمجرد مؤخرا عبر خاصية "الأستورى" على انستجرام، "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى واجعل مثواها الجنة".

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعي من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد ان حققت اغنيته "انت معلم " ما يقارب من المليار مشاهدة على اليوتيوب، تم تصوير الاغنية الجديدة "عدى الكلام" بـ سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد اكشن والعاب السيرك المتنوعة.

الاغنية قام باخراجها المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من اصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان اوروبية.