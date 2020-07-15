شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تعود للمسرح بـاليوبيل البمبي فى شخصية لاكى ماكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة أمل رزق للمسرح بعد غياب تجاوز الـ 8 سنوات من خلال مسرحية مسرحية " اليوبيل البمبي " المأخوذة عن مسرحية لأنطون تشيخوف تحمل نفس الاسم بدون كلمة " البمبي "، والعرض من إخراج محمد عمر ويشارك في العمل الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسميحة عبد الهادي.

الفنانة أمل رزق قالت لليوم السابع إنها تقدم شخصية جديدة وكاراكتر كوميدي " لاكي ماكي " وهي سعيدة بعودتها للمسرح خاصة أن العمل سيقدم علي المسرح القومي وأنها كانت تشتاق للعودة للمسرح، فآخر مسرحية قدمتها كانت مسرحية " رئيس جمهورية نفسه " مع الفنان محمد رمضان .

المسرحية تقدم ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة "اضحك.. فكر.. اعرف"، وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى، وستعرض أون لاين على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة .