شكرا لقرائتكم خبر عن طلت بالأبيض.. ياسمين عبد العزيز في جلسة تصوير جديدة في أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة ياسمين عبد العزيز، لجلسة تصوير جديدة لها خطفت بها الأنظار، بعد لحظات من نشرها للصور عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ارتدت فيها فستان باللون الأبيض.

وسرعان ما استقبلت عبد العزيز، عددًا كبيرًا من التعليقات والإعجابات من قبل جمهورها وأصدقائها في المجال الفني، وكان من أوائل التعليقات زوجها الفنان أحمد العوضي، الذي كتب: "أنا بحبك".





يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏

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بينما شارك النجم أحمد العوضى في أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذي يعرض في يوليو على منصة ‎ ‎watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

المسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى ‏شتا، خالد كمال‎، وذلك بعدما نجح العوضى فى خطف الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى عبر لعبه شخصية هشام عشماوى فى مسلسل "الاختيار"