أميتاب وأبهيشيك باتشان في المستشفى لمدة أسبوع آخر

رنا صلاح الدين - سيبقى نجم بوليوود أميتاب باتشان وابنه الممثل الشاب أبهيشيك في المستشفى لمدة أسبوع على الأقل بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، يتلقى في الوقت الحالي النجم السبعيني الكبير وابنه أبهيشيك العلاج في جناح العزل في مستشفى نانافاتي Nanavati، مومباي.

وقد أفادت مصادر من داخل المستشفى أن خالة كل من الثنائي الأب-الابن "مستقرة" وأوضحت كذلك أنهما يستجيبان بشكل جيد للعلاج.

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في سياق متصل، لا تزال نجمة بوليوود وملكة جمال عالم السابقة ايشوريا راي وابنتها في الحجر الصحي داخل منزل العائلة، بعد أن ثبت إصابتها بفيروس كورونا كذلك.

تم نقل أميتاب باتشان وأبيشيك باتشان إلى المستشفى يوم السبت بعد اختبارهما الذي جاء إيجابيا لفيروس كورونا، كما أن كلاهما يعاني من أعراض خفيفة.