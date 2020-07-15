أحدث صورة للنجم سلمان خان وهو "ملطخ بالطين" تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا!

رنا صلاح الدين - أثارت صورة للنجم الهندي الكبير سلمان خان يظهر فيها وهو مغطى بالطين من مزرعته، حالة من الجدل بين متابعيه وعدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي الإنترنت.

كان نجم "بهارات" قد غرد مؤخرًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبر لقطة أُخذت له وهو يجلس والطين يغطي جميع أنحاء جسده، وعلق: "لاحترام جميع الفلاحين".

يبدو أن الصورة التي أراد خان من خلالها اظهارها لمتابعيه عن مدى سوء وصعوبة يومه الذي قضاه في ترتيب وتنظيف مزرعته إلى جانب الاشادة بالفلاحين؛ قد أتى بمردود عكسي وفشل في إقناع مستخدمي الإنترنت الذين بدأوا في التصيد به بسبب ما أسموه "مبالغته المفرطة".

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علق أحد متابعيه بتويتر: "فركت الطين في وجهك ولكنك نسيت ساقيك"، ووصفها آخر باحترام زائف للمزارعين قائلا: "احترامك مزيف تجاه المزارع".

على صعيد الوضع المهني، سيُرى سلمان خان، الموجود في مزرعة بانفيل منذ أن أعلنت الهند حظر فيروس كورونا، في فيلم Radhe: Your Most Wanted Bhai، المقرر له العرض بدور السينما في 22 مايو، ومع ذلك، تم تأجيل تصوير الفيلم في المحطة الأخيرة بسبب الوباء.